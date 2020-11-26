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Девушки привезли домой котенка из приюта, реакция кота рассмешила всех – видео

Девушки решили приютить у себя нового котенка, реакция кота рассмешила всех – видео

photo: World Wide Wеb / Youtube
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201126/250163337/Devushki-reshili-priyutit-u-sebeya-novogo-kotenka-reaktsiya-kota-rassmeshila-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Видимо, питомец подумал, что теперь милый котенок займет его место, и перед его глазами пролетела вся жизнь.

На кадрах видно, как сестры открывают коробку для животных на глазах у своего старого питомца. Когда животные сталкиваются взглядом, то кот внезапно застывает на месте, прижавшись к ноге хозяйки, и со стеклянными глазами смотрит на нового члена семьи. Трудно даже представить, какие мысли проносятся в голове питомца, но, по всей видимости, пополнению он рад не очень.

Смотрите на видео также:

Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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