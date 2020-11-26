Смотрите и учитесь: слоненок из сафари-парка решил станцевать перед туристами – видео

Вечно мамы останавливают на самом интересном моменте. А он так пытался понравиться людям!
Baby Elephant Dances and Plays in Kruger National ParkОпубликовано ViralHog Пятница, 13 ноября 2020 г.
Эти забавные кадры были сняты в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. На них видно, как слоненок стоит посреди автомобильной дороги, а на обочине его ждет мать. Вот только идти к ней он не спешит, люди ему, видимо, приглянулись. Поэтому он решил устроить представление. Вот только мама быстро от этого устала и решила, что хватит развлекать туристoв.
Смотрите на видео также:
- Слоненок чихнул слишком громко и испугался самого себя
- Слоненок пнул туриста, делавшего с ним селфи
- Слоненок засыпает на коленях у девушки, напевающей ему колыбельную