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Смотрите и учитесь: слоненок из сафари-парка решил станцевать перед туристами – видео

Смотрите и учитесь: слоненок из сафари-парка решил станцевать перед туристами – видео

photo: ViralHog / FB
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Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вечно мамы останавливают на самом интересном моменте. А он так пытался понравиться людям!

Baby Elephant Dances and Plays in Kruger National ParkОпубликовано ViralHog Пятница, 13 ноября 2020 г.

 

Эти забавные кадры были сняты в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. На них видно, как слоненок стоит посреди автомобильной дороги, а на обочине его ждет мать. Вот только идти к ней он не спешит, люди ему, видимо, приглянулись. Поэтому он решил устроить представление. Вот только мама быстро от этого устала и решила, что хватит развлекать туристoв.

Смотрите на видео также:

Теги:
забавные случаи, в мире животных, животные


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