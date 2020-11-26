Когда ты теперь не самый любимый: пес разочарован появлением младенцев в доме – видео

Взгляд питомца полон разочарования, боли и непонимания, почему теперь его больше не любят.
На кадрах видно, как девушка лежит в кровати с двумя младенцами-близняшками в руках. Слева от нее рядом лежит домашний питомец. Его взгляд полон разочарования, он словно просит внимания и любви у хозяина. В то же время на девушку он уже обиделся, потому что лег к ней спиной и даже на нее не смотрит. Теперь свободные руки только у мужчины, а значит давить на жалость надо ему.
Смотрите на видео также:
-
Хаски мило ревнует хозяина, играющего со своим сыном
- "Вот я попал": реакция малыша на знакомство с сестрами близняшками рассмешила всех
- Малышу с собакой в комнате установили видеоняню, кадры с нее тронули всех