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Бродячий пес

Когда ты теперь не самый любимый: пес разочарован появлением младенцев в доме – видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (523)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/12/249736059.jpg
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201126/250168202/Kogda-ty-teper-ne-samyy-lyubimyy-pes-razocharovan-poyavleniem-mladentsev-v-dome--video.html

Домашние животные – главные герои многих интересных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Взгляд питомца полон разочарования, боли и непонимания, почему теперь его больше не любят.

 

На кадрах видно, как девушка лежит в кровати с двумя младенцами-близняшками в руках. Слева от нее рядом лежит домашний питомец. Его взгляд полон разочарования, он словно просит внимания и любви у хозяина. В то же время на девушку он уже обиделся, потому что лег к ней спиной и даже на нее не смотрит. Теперь свободные руки только у мужчины, а значит давить на жалость надо ему.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (523)
Теги:
домашние животные, Собака


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