"Убери ее оттуда!": кошка разлеглась на лежаке пса, его взгляд на хозяина бесценен – видео

Пес явно ждет помощи от хозяина, но, судя по всему, тот и сам не рискует идти на подобные шаги.

На кадрах видно, как на большом сером лежаке, растянувшись, разлеглась кошка. Рядом же стоит пес, который пытается что-то сказать человеку. Кошке же вообще все равно, что там у них происходит – она наслаждается беззаботной жизнью в мягкой кроватке. В конце хозяин снова переводит камеру на пса, который смотрит на него очень грозным взглядом, словно ожидая хоть каких-либо действий кроме съемки происходящего на камеру.

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