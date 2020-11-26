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Спящая кошка

"Убери ее оттуда!": кошка разлеглась на лежаке пса, его взгляд на хозяина бесценен – видео

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201126/250171392/Uberi-ee-ottuda-koshka-razleglas-na-lezhake-psa-ego-vzglyad-na-khozyaina-bestsenen--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пес явно ждет помощи от хозяина, но, судя по всему, тот и сам не рискует идти на подобные шаги.

 

На кадрах видно, как на большом сером лежаке, растянувшись, разлеглась кошка. Рядом же стоит пес, который пытается что-то сказать человеку. Кошке же вообще все равно, что там у них происходит – она наслаждается беззаботной жизнью в мягкой кроватке. В конце хозяин снова переводит камеру на пса, который смотрит на него очень грозным взглядом, словно ожидая хоть каких-либо действий кроме съемки происходящего на камеру.

Смотрите на видео также:

Теги:
забавные случаи, домашние животные, Собака, кошки


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