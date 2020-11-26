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Девушка придумала гениальный способ занять пса, чтобы он был рядом, но не отвлекал – видео

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (524)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201126/250173671/Devushka-pridumala-genialnyy-sposob-zanyat-psa-chtoby-on-byl-ryadom-no-ne-otvlekal--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Владельцам домашних питомцев на удаленке пришлось не сладко, поэтому в ход идет смекалка.

 

На кадрах видно, как девушка сидит за своим ноутбуком в текстовом редакторе. Рядом с ней сидит питомец, который тоже уставился в экран. Но смотрит он не на буковки, а на мультфильм. По словам девушки, пока она делает свою домашнюю работу, таким образом получается отвлечь питомца, чтобы он не отвлекал ее саму. Судя по всему, способ довольно эффективный.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (524)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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