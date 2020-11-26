Девушка придумала гениальный способ занять пса, чтобы он был рядом, но не отвлекал – видео

Владельцам домашних питомцев на удаленке пришлось не сладко, поэтому в ход идет смекалка.
На кадрах видно, как девушка сидит за своим ноутбуком в текстовом редакторе. Рядом с ней сидит питомец, который тоже уставился в экран. Но смотрит он не на буковки, а на мультфильм. По словам девушки, пока она делает свою домашнюю работу, таким образом получается отвлечь питомца, чтобы он не отвлекал ее саму. Судя по всему, способ довольно эффективный.
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