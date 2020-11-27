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Кот решил помыть свою лапу, но потерял над ней контроль – забавное видео

Кот захотел помыть свою заднюю лапу, но потерял над ней контроль – забавное видео

photo: ViralHog / Youtube
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (526)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201127/250177403/Kot-zakhotel-pomyt-svoyu-zadnyuyu-lapu-no-poteryal-nad-ney-kontrol--zabavnoe-video.html

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В результате пушистый начал избивать сам себя и был уже не в силах остановиться.

На кадрах видно, как рыжий кот лежит на кровати и моется. Он лижет свою заднюю лапу и ничего не предвещает беды. Однако через несколько секунд что-то идет не так, и пушистый бьет себя этой лапой по морде. После нескольких ударов он продолжает приводить себя в порядок, однако лапа снова начала его бить, к тому же еще сильнее и быстрее. Все попытки кота спастись от разъяренной лапы не увенчались успехом.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (526)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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