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Котенок

Пытающийся научиться умываться лапой котенок покорил соцсети своей милотой – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (526)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201127/250180444/Pytayuschiysya-nauchitsya-umyvatsya-lapoy-kotenok-pokoril-sotsseti-svoey-milotoy--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В первый раз все кажется слишком сложным, и повезет, если есть у кого подсмотреть, как делается правильно.

 

На кадрах видно, как два белых котенка сидят рядом друг с дружкой и приводят себя в порядок. Котенок слева более менее с этим делом справляется, а вот второй испытывает трудности. Совсем запутавшись, он смотрит на своего друга, а затем пытается повторить. В принципе, кое-как у него все же получается.

Видео стало популярным на известном зарубежном портале Reddit, и знающие пользователи Сети рассказали другим, что котята учатся "быть кошками" от других кошек, поэтому их нельзя в первое время разделять друг от друга.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (526)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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