Пытающийся научиться умываться лапой котенок покорил соцсети своей милотой – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В первый раз все кажется слишком сложным, и повезет, если есть у кого подсмотреть, как делается правильно.

На кадрах видно, как два белых котенка сидят рядом друг с дружкой и приводят себя в порядок. Котенок слева более менее с этим делом справляется, а вот второй испытывает трудности. Совсем запутавшись, он смотрит на своего друга, а затем пытается повторить. В принципе, кое-как у него все же получается.

Видео стало популярным на известном зарубежном портале Reddit, и знающие пользователи Сети рассказали другим, что котята учатся "быть кошками" от других кошек, поэтому их нельзя в первое время разделять друг от друга.

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