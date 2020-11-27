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Мужчина рискнул жизнью ради спасения застрявшего в болоте олененка – видео

Мужчина рискнул жизнью ради спасения застрявшего в болоте олененка – видео

photo: Newsflare / FB
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Животные – главные герои многих интересных и захватывающих видео в Сети, которые держат пользователей в напряжении

От долгого нахождения в болоте животное потеряло все силы и получило переохлаждение.

Deer Stuck In A SwampОпубликовано Newsflare Четверг, 22 октября 2020 г.

 

Этот удивительный случай произошел на северо-востоке Индии. Мужчина по имени Санджи часто проверяет местность у болота, потому что в нем постоянно застревают животные. На счету мужчины уже 46 спасенных оленей!

Вот и в этот раз он заметил там обессиленного олененка и сразу ринулся на помощь. Сначала Санджи пытался вытолкнуть животное выше, затем попробовал потащить обессиленного олененка за собой. Это не сработало. В результате ему пришлось уйти под воду, взять животное на спину и донести до суши таким образом.

От долгого нахождения в болоте животное получило переохлаждение, поэтому мужчина положил его на солнце и начал делать массаж ног. Когда олененку стало лучше, он отвел его обратно в лес. По словам Санджи, прежде чем уйти, животное оглядывалось назад, словно благодаря его за спасение.

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