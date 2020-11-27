"Интереснее, чем NBA": играющие в баскетбол попугайчики покорили Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пернатые показали поистине зрелищную игру. Не без помощи подсказок от хозяина, конечно, но все же.

2v2 Bird Basketball ChampionshipОпубликовано ViralHog Среда, 18 ноября 2020 г.

На кадрах видно, как четыре попугая играют парами на картонном баскетбольном поле. Различить их легко по цвету – темные бросают мяч в корзину слева, а светлые – справа. Чтобы они не путались, в какую сторону все же нужно бросать пластиковый мяч, хозяин им подсказывает свистом. За попавший в корзину мяч пернатые получают приз в виде угощения, поэтому стимул побеждать у них имеется!

"Единственный спорт, в котором я болею за обе команды", - прокомментировал видео Mika Chan.

"Судья куплен! Некоторые игроки получили мало лакомства", - добавила Anny Njavwa Siankanga.

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