Друзья познаются в беде: малышка помогла собаке облаять соседского пса – забавное видео

Никакая опасность не страшна для этой смелой девочки, когда ее друг оказывается в беде.
На кадрах видно, как маленькая девочка стоит у забора вместе со своим черным мопсом. По ту сторона ограждения лает соседский белый пес. Собаки лают друг на друга, и малышка решает помочь своему другу. Она опускается на четвереньки и начинает лаять на соседского пса вместе с мопсом, что выглядит просто потрясающе.
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