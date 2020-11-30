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Рискни погладить: пугающая улыбка собаки в ответ на ласку покорила Сеть – видео

Рискни погладить: пес пугающе улыбается во все зубы в ответ на ласку – видео

photo: World Wide Wev / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (529)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201130/248979804/Riskni-pogladit-pes-pugayusche-ulybaetsya-vo-vse-zuby-v-otvet-na-lasku--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

А после того, как кто-то рискнет погладить, стоит задуматься над тем, что перестать гладить – еще опаснее.

На кадрах видно, как хозяйка осторожно гладит своего питомца от носа до лба, а тот, поджав уши, необычно "улыбается" во все зубы. Со стороны похоже, что он готовится к атаке, но стоит перестать его гладить, как питомец приобретает милое выражение мордочки. Затем хозяйка почесывает ему щеки, и он снова начинает пугающе "улыбаться".

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (529)
Теги:
забавные случаи, домашние животные, собаки, Собака


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