Рискни погладить: пес пугающе улыбается во все зубы в ответ на ласку – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

А после того, как кто-то рискнет погладить, стоит задуматься над тем, что перестать гладить – еще опаснее.

На кадрах видно, как хозяйка осторожно гладит своего питомца от носа до лба, а тот, поджав уши, необычно "улыбается" во все зубы. Со стороны похоже, что он готовится к атаке, но стоит перестать его гладить, как питомец приобретает милое выражение мордочки. Затем хозяйка почесывает ему щеки, и он снова начинает пугающе "улыбаться".

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