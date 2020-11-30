11:59 30 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.3692
  • USD3.3164
Поиск
Малышу с собакой в комнате установили видеоняню, кадры с нее умилили Сеть – видео

Малышу с собакой в комнате поставили видеоняню, ночные кадры с нее умилили всех – видео

photo: Dogtooth Media / FB
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (529)
965261510
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201130/249699087/Malyshu-s-sobakoy-v-komnate-postavili-videonyanyu-nochnye-kadry-s-nee-umilili-vsekh--video.html

Дети и животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, который покоряют сердца людей по всему миру

Три минуты этих потрясающих ночных кадров могут поднять настроение на весь день.

На кадрах видно, как ребенок слезает со своей кровати, прихватывая одеяло, и направляется к собаке, спящей в паре шагов на своей подушке. К счастью для малыша, она достаточно большая для двоих, поэтому он ложится вместе с любимым питомцем. Поначалу он не может найти удобную позу и явно мешает спать собаке, но она на это даже не злится. В конце концов ребенок находит хорошее место и успокаивается.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (529)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские дороги - пробка из автомобилей на улице Бараташвили в час пик
Последний день шоппинга или Очень черная пятница - фото
Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность
Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться