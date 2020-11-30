Малышу с собакой в комнате поставили видеоняню, ночные кадры с нее умилили всех – видео

На кадрах видно, как ребенок слезает со своей кровати, прихватывая одеяло, и направляется к собаке, спящей в паре шагов на своей подушке. К счастью для малыша, она достаточно большая для двоих, поэтому он ложится вместе с любимым питомцем. Поначалу он не может найти удобную позу и явно мешает спать собаке, но она на это даже не злится. В конце концов ребенок находит хорошее место и успокаивается.
Смотрите на видео также:
- Крохотному малышу подарили такого же крохотного щенка
- Друзья познаются в беде: малышка помогла собаке облаять соседского пса
- Реакция спавшей девочки на подаренного щенка покорила Сеть
- Когда ты теперь не самый любимый: пес разочарован появлением младенцев в доме