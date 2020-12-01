"Учись, как надо": большой пес красиво повторил танец за девочкой – видео

На кадрах видно, как маленькая девочка в платье танцует посреди зала, кружась вокруг своей оси, а за ней наблюдает Самсон – пес породы ньюфаундленд. В какой-то момент малышка падает на пол. Увидев это, ее питомец важно отодвигает кресло, рядом с которым стоит, и начинает так же крутиться вокруг своей оси. Из-за мебели у него намного меньше места, чем у девочки, но мастерство у пса на высоте, пишут в комментариях к видео.
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