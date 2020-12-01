Голодный щенок не смог сдержать эмоций при виде миски с едой – бесподобное видео

На кадрах видно, как маленький песик стоит около миски с кормом и лакомится им, непроизвольно подпрыгивая на задних лапах. Через несколько секунд они уже буквально остаются висеть в воздухе, а щенок кушает, стоя только на передних. Но удовольствие от вкусной еды становится все больше и больше, и в конце концов малыш слишком сильно поднимает вверх заднюю часть тела и переворачивается, падая мордочкой в миску.
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