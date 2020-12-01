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Голодный щенок увидел миску с едой и покорил своей реакцией Сеть – смешное видео

Голодный щенок не смог сдержать эмоций при виде миски с едой – бесподобное видео

photo: UNILAD / FB
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (530)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201201/250217770/Golodnyy-schenok-ne-smog-sderzhat-emotsiy-pri-vide-miski-s-edoy--bespodobnoe-video.html

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От радости малыш не мог устоять на лапах и буквально подпрыгивал на месте, попутно пытаясь покушать.

На кадрах видно, как маленький песик стоит около миски с кормом и лакомится им, непроизвольно подпрыгивая на задних лапах. Через несколько секунд они уже буквально остаются висеть в воздухе, а щенок кушает, стоя только на передних. Но удовольствие от вкусной еды становится все больше и больше, и в конце концов малыш слишком сильно поднимает вверх заднюю часть тела и переворачивается, падая мордочкой в миску.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (530)
Теги:
забавные случаи, домашние животные, Собака


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