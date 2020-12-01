Плюшевый брутальный милашка: красивейший кот россиянки покоряет Сеть – видео

Даже имя у питомца говорящее – Аполлон. Вы просто посмотрите на эти щечки и сразу все поймете.
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Живет этот потрясающие британец в США, а его хозяйка – русская. Выгуливают питомца в коляске или на ручках. Завтрак в постель – неотъемлемая часть жизни питомца. Конечно же, кот не из тихих, ведь ему нужно показывать свою брутальность. И что-то в нем есть, что покоряет сердца сотен тысяч людей по всему миру. Да и не только людей – у Аполлона есть возлюбленная и даже детки.
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