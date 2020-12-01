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Плюшевый брутальный милашка: красивейший кот россиянки покоряет Сеть – видео

Плюшевый брутальный милашка: красивейший кот россиянки покоряет Сеть – видео

photo: @lorettabritishcat / Instagram
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (530)
2010
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/01/250219210.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201201/250219245/Plyushevyy-brutalnyy-milashka-krasiveyshiy-kot-rossiyanki-pokoryaet-Set--video.html

Домашние питомцы часто становятся главными героями многих видео благодаря своему шарму, милоте и нередко странному поведению

Даже имя у питомца говорящее – Аполлон. Вы просто посмотрите на эти щечки и сразу все поймете.

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Публикация от LorettaBritish Cat (@lorettabritishcat)

Живет этот потрясающие британец в США, а его хозяйка – русская. Выгуливают питомца в коляске или на ручках. Завтрак в постель – неотъемлемая часть жизни питомца. Конечно же, кот не из тихих, ведь ему нужно показывать свою брутальность. И что-то в нем есть, что покоряет сердца сотен тысяч людей по всему миру. Да и не только людей – у Аполлона есть возлюбленная и даже детки.

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Публикация от LorettaBritish Cat (@lorettabritishcat)

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (530)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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