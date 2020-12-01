Ты не ты, когда голоден: щенок смешно использовал курицу для кражи вкусняшек – видео

Но вот делиться наживой с сообщницей и своими братьями он что-то не захотел. Тот еще жадина.

На кадрах видно, как щенок стоит на курице, которая сидит на пеньке перед относительно высоким столом. Рядом же стоят еще два песика, которые смотрят за происходящим. И хорошо, что они не видят, чем там занимается их брат, иначе было бы очень обидно. А он устроился там очень хорошо – наслаждается едой, якобы спрятанной от всех. Но разве ж голодного питомца остановишь?

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