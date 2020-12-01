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Щенок немецкая овчарка

Ты не ты, когда голоден: щенок смешно использовал курицу для кражи вкусняшек – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (531)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201201/250222770/Ty-ne-ty-kogda-goloden-schenok-smeshno-ispolzoval-kuritsu-dlya-krazhi-vkusnyashek--video.html

Домашние питомцы часто становятся главными героями многих видео благодаря своему шарму, милоте и нередко странному поведению

Но вот делиться наживой с сообщницей и своими братьями он что-то не захотел. Тот еще жадина.

Щенок-хулиган встал на курицу, чтобы украсть едуОпубликовано КОТ Пятница, 13 ноября 2020 г.

 

На кадрах видно, как щенок стоит на курице, которая сидит на пеньке перед относительно высоким столом. Рядом же стоят еще два песика, которые смотрят за происходящим. И хорошо, что они не видят, чем там занимается их брат, иначе было бы очень обидно. А он устроился там очень хорошо – наслаждается едой, якобы спрятанной от всех. Но разве ж голодного питомца остановишь?

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (531)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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