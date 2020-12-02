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Пес 11 лет ждет хозяина на дороге, где его сбила машина – трогательная история на видео

Пес 11 лет ждет хозяина на дороге, где его сбила машина – трогательная история на видео

photo: kot_media / Instagram
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (533)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/01/250224421.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201202/250224478/Pes-11-let-zhdet-khozyaina-na-doroge-gde-ego-sbila-mashina--trogatelnaya-istoriya-na-video.html

Домашние животные – главные герои многих интересных и трогательных видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Питомец был еще щенком, когда на его глазах произошла беда, но его надежда не гаснет несмотря ни на что.

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Публикация от Видео про животных (@kot_media)

Эта раздирающая душу история произошла в Тюменской области. По словам очевидца, он видел, как мужчина с тогда еще годовалым щенком переходил по пешеходному переходу и попал под колеса автомобиля. Сам песик тогда успел отскочить и выжил. С тех пор прошло 11 лет, и он не уходит с места трагедии в надежде вновь встретить своего хозяина. Неравнодушные жители построили ему будку и стараются подкармливать, хоть он никому и не доверяет. А попытки забрать его домой заканчивались голодовкой, воем и криками.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (533)
Теги:
домашние животные, Собака


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