Пес 11 лет ждет хозяина на дороге, где его сбила машина – трогательная история на видео

Домашние животные – главные герои многих интересных и трогательных видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Питомец был еще щенком, когда на его глазах произошла беда, но его надежда не гаснет несмотря ни на что.

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Эта раздирающая душу история произошла в Тюменской области. По словам очевидца, он видел, как мужчина с тогда еще годовалым щенком переходил по пешеходному переходу и попал под колеса автомобиля. Сам песик тогда успел отскочить и выжил. С тех пор прошло 11 лет, и он не уходит с места трагедии в надежде вновь встретить своего хозяина. Неравнодушные жители построили ему будку и стараются подкармливать, хоть он никому и не доверяет. А попытки забрать его домой заканчивались голодовкой, воем и криками.

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