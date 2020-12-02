"Покажи, покажи! О нет…": хозяйка привела домой щенка, реакция ее собаки бесценна – видео

Настолько быстрая смена эмоций от радости к отвращению и взгляд питомца – вместо тысячи слов.
На кадрах видно, как австралийская овчарка от радости прыгает на двух лапах вокруг хозяйки, что-то несущей в руках. Собаке явно очень интересно, что же там. А там новый член семьи – новый щенок. И когда девушка садится на корточки, показывая малыша, радость собаки сразу куда пропадает – она уходит подальше, расстроено оглядываясь назад, словно там происходит что-то очень противное.
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