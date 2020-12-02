12:22 02 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9722
  • 100 RUB4.3634
  • USD3.3185
Поиск
Покажи, покажи! О нет…: хозяйка привела домой щенка, реакция ее собаки бесценна – видео

"Покажи, покажи! О нет…": хозяйка привела домой щенка, реакция ее собаки бесценна – видео

photo: @ w0rld_wide_web / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (534)
419 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/01/250225023.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201202/250225070/Pokazhi-pokazhi-O-net-khozyayka-privela-domoy-schenka-reaktsiya-ee-sobaki-bestsenna--video.html

Домашние питомцы часто становятся главными героями многих видео благодаря своему шарму, милоте и нередко странному поведению

Настолько быстрая смена эмоций от радости к отвращению и взгляд питомца – вместо тысячи слов.

 

На кадрах видно, как австралийская овчарка от радости прыгает на двух лапах вокруг хозяйки, что-то несущей в руках. Собаке явно очень интересно, что же там. А там новый член семьи – новый щенок. И когда девушка садится на корточки, показывая малыша, радость собаки сразу куда пропадает – она уходит подальше, расстроено оглядываясь назад, словно там происходит что-то очень противное.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (534)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
Памяти фотокора "России сегодня" Саида Царнаева - лучшие фотографии
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться