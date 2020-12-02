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Девушка решила лечь на кровать своей собаки и посмотреть на ее реакцию – видео

Девушка решила лечь на кровать своей собаки и посмотреть на ее реакцию – видео

photo: @pennypiepuppy / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (535)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/02/250227488.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201202/250227526/Devushka-reshila-lech-na-krovat-svoey-sobaki-i-posmotret-na-ee-reaktsiyu--video.html

Домашние питомцы часто становятся главными героями многих видео благодаря своему шарму, милоте и нередко странному поведению

Как любят отмечать пользователи Сети – люди не заслуживают таких преданных животных, как собаки.

 

На кадрах видно, как собака лежит на своем просторном лежаке, а к ней подходит хозяйка. Предвкушая ласки или игру, питомец сразу начинает активничать, чем мешает осуществить девушке план. В конце концов она все же ложится на лежак, занимая его почти полностью. Собака же, кажется, не то что расстроена и недовольна – она счастлива принять у себя "в гостях" хозяйку. Питомец нежно ложится рядом с ней, а ее взгляд на девушку просто бесценен.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (535)
Теги:
забавные случаи, домашние животные, Собака


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