Девушка решила лечь на кровать своей собаки и посмотреть на ее реакцию – видео

Как любят отмечать пользователи Сети – люди не заслуживают таких преданных животных, как собаки.

На кадрах видно, как собака лежит на своем просторном лежаке, а к ней подходит хозяйка. Предвкушая ласки или игру, питомец сразу начинает активничать, чем мешает осуществить девушке план. В конце концов она все же ложится на лежак, занимая его почти полностью. Собака же, кажется, не то что расстроена и недовольна – она счастлива принять у себя "в гостях" хозяйку. Питомец нежно ложится рядом с ней, а ее взгляд на девушку просто бесценен.

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