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Серый попугай - Жако

"Отправляйте его в школу": говорящий попугай жако знает о фруктах все – забавное видео

© CC0 / Pixabay
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (535)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201202/250229933/Otpravlyayte-ego-v-shkolu-govoryaschiy-popugay-zhako-znaet-o-fruktakh-vse--zabavnoe-video.html

Домашние питомцы часто становятся главными героями многих видео благодаря своему шарму, милоте и нередко странному поведению

Манера общения попугая, который словно упрекает девушку в незнании простых вещей, бесценна.

 

Этого милого попугая зовут Рома и ему уже 4 года. Видео начинается с того, что он вежливо здоровается со своей хозяйкой, которая затем предлагает ему ответить, что она держит в руках. Пернатый же словно передразнивает ее вопросом: "Что это такое?" Попугай присматривается и уверенно отвечает, что это морковка, словно упрекая девушку в незнании таких простых вещей. Затем пернатый правильно угадывает банан и называет еще несколько фруктов, среди которых была груша. На замечание хозяйки, что грушу они не купили, он удивляется: "Что?!"

Пользователям Сети настолько нравится болтливый попугай, что они советуют хозяйке отправить его учиться в школу. Она, в свою очередь, с сожалением отвечает, что его не берут.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (535)
Теги:
забавные случаи, домашние животные


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