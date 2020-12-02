"Отправляйте его в школу": говорящий попугай жако знает о фруктах все – забавное видео

Манера общения попугая, который словно упрекает девушку в незнании простых вещей, бесценна.
Этого милого попугая зовут Рома и ему уже 4 года. Видео начинается с того, что он вежливо здоровается со своей хозяйкой, которая затем предлагает ему ответить, что она держит в руках. Пернатый же словно передразнивает ее вопросом: "Что это такое?" Попугай присматривается и уверенно отвечает, что это морковка, словно упрекая девушку в незнании таких простых вещей. Затем пернатый правильно угадывает банан и называет еще несколько фруктов, среди которых была груша. На замечание хозяйки, что грушу они не купили, он удивляется: "Что?!"
Пользователям Сети настолько нравится болтливый попугай, что они советуют хозяйке отправить его учиться в школу. Она, в свою очередь, с сожалением отвечает, что его не берут.
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