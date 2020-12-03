"Ты моя мама?": бездомный котенок знакомится с домашней кошкой – милое видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

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По словам хозяйки, ее тринадцатилетняя кошка до этого никогда не видела других котов.

На кадрах видно, как светлая кошка лежит на ковре, а перед ней робко сидит черный котенок. Он присматривается к новой "маме" и знакомится с ней. Домашняя кошка, в свою очередь, тоже осматривает нового члена семьи. Спустя несколько секунд котенок крепко прижимается к пушистой кошке, а затем поднимается ей на спину и удобно устраивается там.

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