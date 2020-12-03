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Ты моя мама?: уличный котенок знакомится с домашней кошкой – милое видео

"Ты моя мама?": бездомный котенок знакомится с домашней кошкой – милое видео

photo: @gubinamg / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (536)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1c/249832107.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201203/249832465/Ty-moya-mama-bezdomniy-kotenok-znakomitsya-s-domashney-koshkoy--miloe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

 

По словам хозяйки, ее тринадцатилетняя кошка до этого никогда не видела других котов.

На кадрах видно, как светлая кошка лежит на ковре, а перед ней робко сидит черный котенок. Он присматривается к новой "маме" и знакомится с ней. Домашняя кошка, в свою очередь, тоже осматривает нового члена семьи. Спустя несколько секунд котенок крепко прижимается к пушистой кошке, а затем поднимается ей на спину и удобно устраивается там.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (536)
Теги:
домашние животные, кошки


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