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Давай еду или съем тебя: кошка встречает гостей пугающим одержимым взглядом – видео

"Давай еду или проваливай": кот встречает гостей пугающим одержимым взглядом – видео

photo: ViralHog / FB
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (536)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/03/250236373.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201203/250236435/Davay-edu-ili-provalivay-kot-vstrechaet-gostey-pugayuschim-oderzhimym-vzglyadom--video.html

Домашние питомцы часто становятся главными героями многих видео благодаря своему шарму, милоте и нередко странному поведению

Кажется, у человека есть ровно 10 секунд для того, чтобы накормить кота, или кормом станет он сам.

Kitty Gives Guests an Unusual GreetingОпубликовано ViralHog Пятница, 27 ноября 2020 г.

 

По словам автора видео, он пришел в гости к своему другу, у которого шотландский вислоухий кот. Услышав гостей, пухлый кот вышел из комнаты, встал (или сел) на две задние лапы и с головы до ног осмотрел незнакомца. После этого он кивнул ему головой в сторону кухни, облизнулся и продолжил смотреть на гостя одержимым взглядом.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (536)
Теги:
забавные случаи, домашние животные, кошки


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