"Давай еду или проваливай": кот встречает гостей пугающим одержимым взглядом – видео

Кажется, у человека есть ровно 10 секунд для того, чтобы накормить кота, или кормом станет он сам.

По словам автора видео, он пришел в гости к своему другу, у которого шотландский вислоухий кот. Услышав гостей, пухлый кот вышел из комнаты, встал (или сел) на две задние лапы и с головы до ног осмотрел незнакомца. После этого он кивнул ему головой в сторону кухни, облизнулся и продолжил смотреть на гостя одержимым взглядом.

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