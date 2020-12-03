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Ленивец

Девушке подарили на день рождения ленивца, и ее реакция бесценна – видео

Pixabay
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201203/250241197/Devushke-podarili-na-den-rozhdeniya-lenivtsa-i-ee-reaktsiya-bestsenna--video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Эти экзотические милашки – любимые животные девушки, и ее мама об этом прекрасно знала.

Surprised by SlothОпубликовано ViralHog Вторник, 24 ноября 2020 г.

 

На кадрах видно, как девушка сидит на диване с черной повязкой на глазах и предвкушает получение подарка, еще не зная, какой он. Затем отец кладет ей на ноги ленивца, и девушке разрешается наконец снять повязку. Увидев его, она начинает плакать от счастья, от чего ее тушь стекает ручьями по щекам. Самого ленивца же вообще не волнует, что там происходит, он просто наслаждается едой.

Как рассказала мать девушки, ленивец был сиротой, его нашли под деревом плачущим и ждущим маму. Но она так и не пришла, поэтому волонтеры центра по спасению диких животных забрали его себе. Отдать животное навсегда они не могут, но позволить ему завести подругу, которая будет его навещать, – запросто.

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