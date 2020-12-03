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Хозяева животной фермы случайно забыли закрыть дверь в дом, итог рассмешил всех – видео

Хозяева животной фермы случайно забыли закрыть дверь в дом, итог рассмешил всех – видео

photo: oldhamvending / Twitter
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (538)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/03/250242031.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201203/250242074/Khozyaeva-zhivotnoy-fermy-sluchayno-zabyli-zakryt-dver-v-dom-itog-rassmeshil-vsekh--video.html

Животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Самыми бесподобными в этой нелепой ситуации были три осла, которые заставила хохотать всех.

На первых кадрах девушка, смеясь, показывает козу, стоящую в дверном проеме. Затем оказывается, что их там две. Позади них у холодильника встал пони, рядом с ним – еще один козел. А в дверях на выходе на улицу виднеются три головы, любопытно заглядывающие внутрь. Это ослы, и заходить внутри они почему-то не решились. Наверное, было мало места. В итоге всех животных пришлось прогонять мужчине, потому что все остальные члены семьи заливались смехом.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (538)
Теги:
домашние животные, забавные случаи


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