Хозяева животной фермы случайно забыли закрыть дверь в дом, итог рассмешил всех – видео

Животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Самыми бесподобными в этой нелепой ситуации были три осла, которые заставила хохотать всех.

Welcome to my world 🤩 pic.twitter.com/WmhGK1gTiQ — Oldham Vending (@oldhamvending) November 8, 2020

На первых кадрах девушка, смеясь, показывает козу, стоящую в дверном проеме. Затем оказывается, что их там две. Позади них у холодильника встал пони, рядом с ним – еще один козел. А в дверях на выходе на улицу виднеются три головы, любопытно заглядывающие внутрь. Это ослы, и заходить внутри они почему-то не решились. Наверное, было мало места. В итоге всех животных пришлось прогонять мужчине, потому что все остальные члены семьи заливались смехом.

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