Кошка играла с собакой около свечи и случайно подожгла хвост, ее реакция бесценна – видео

Бесконечно можно смотреть на три вещи, среди которых – как красиво горит твой хвост.

На кадрах видно, как кошка стоит на небольшом столике, в центре которого лежит ароматическая свеча. Вокруг столика также бегает и игривый песик. Однако игра с ним пошла не совсем по плану – пушистая совершенно случайно подожгла свой хвост. Увидев такое, собака сразу же отдалилась от кошки, а та, в свою очередь, просто смотрела, как сгорает шерсть на ее хвосте. В нескольких метрах от нее даже прошла хозяйка, но она ничего не заметила. В конце концов огонь потух сам через несколько секунд. По словам девушки, с кошкой все в порядке, просто ее хвост стал чуть менее пушистым.

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