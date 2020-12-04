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Кошка играла с собакой около свечи и случайно подожгла хвост, ее реакция бесценна – видео

Кошка играла с собакой около свечи и случайно подожгла хвост, ее реакция бесценна – видео

photo: @litothecat / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (541)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/04/250245475.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201204/250245511/Koshka-igrala-s-sobakoy-okolo-svechi-i-sluchayno-podozhgla-khvost-ee-reaktsiya-bestsenna--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Бесконечно можно смотреть на три вещи, среди которых – как красиво горит твой хвост.

 

На кадрах видно, как кошка стоит на небольшом столике, в центре которого лежит ароматическая свеча. Вокруг столика также бегает и игривый песик. Однако игра с ним пошла не совсем по плану – пушистая совершенно случайно подожгла свой хвост. Увидев такое, собака сразу же отдалилась от кошки, а та, в свою очередь, просто смотрела, как сгорает шерсть на ее хвосте. В нескольких метрах от нее даже прошла хозяйка, но она ничего не заметила. В конце концов огонь потух сам через несколько секунд. По словам девушки, с кошкой все в порядке, просто ее хвост стал чуть менее пушистым.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (541)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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