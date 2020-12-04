Громаднейший кролик девушки из Нидерландов шокировал Сеть – 70 млн просмотров на видео

С таким питомцем стоит обращаться как с королем, потому что спор с ним будет очень опасен.
На кадрах видно, как девушка сидит в комнате спиной к камере и готовится развернуться. Разворачивается она, держа в руках большого, нет, гигантского (!) кролика в половину ее роста. Он же, устав от обнимашек, пытается вырваться. Учитывая его размеры, ушастый должен быть невероятно мощным, что и видно – девушка еле удерживает его в руках.
"Как-то странно выглядит твоя собака", – написала в комментариях девушка.
"Прямо Алиса в стране чудес", – отметил один из пользователей.
"Девушка, это не кролик, это кенгуру", – добавил второй.
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