Громаднейший кролик девушки из Нидерландов шокировал Сеть – 70 млн просмотров на видео

Животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

С таким питомцем стоит обращаться как с королем, потому что спор с ним будет очень опасен.

На кадрах видно, как девушка сидит в комнате спиной к камере и готовится развернуться. Разворачивается она, держа в руках большого, нет, гигантского (!) кролика в половину ее роста. Он же, устав от обнимашек, пытается вырваться. Учитывая его размеры, ушастый должен быть невероятно мощным, что и видно – девушка еле удерживает его в руках.

"Как-то странно выглядит твоя собака", – написала в комментариях девушка.

"Прямо Алиса в стране чудес", – отметил один из пользователей.

"Девушка, это не кролик, это кенгуру", – добавил второй.

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