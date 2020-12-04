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Громаднейший кролик девушки из Нидерландов шокировал Сеть – 70 млн просмотров на видео

Громаднейший кролик девушки из Нидерландов шокировал Сеть – 70 млн просмотров на видео

photo: @tamarakimberly_ / TikTok
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/04/250247655.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201204/250247691/Gromadneyshiy-krolik-devushki-iz-Niderlandov-shokiroval-Set--70-mln-prosmotrov-na-video.html

Животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

С таким питомцем стоит обращаться как с королем, потому что спор с ним будет очень опасен.

 

На кадрах видно, как девушка сидит в комнате спиной к камере и готовится развернуться. Разворачивается она, держа в руках большого, нет, гигантского (!) кролика в половину ее роста. Он же, устав от обнимашек, пытается вырваться. Учитывая его размеры, ушастый должен быть невероятно мощным, что и видно – девушка еле удерживает его в руках.

"Как-то странно выглядит твоя собака", – написала в комментариях девушка.

"Прямо Алиса в стране чудес", – отметил один из пользователей.

"Девушка, это не кролик, это кенгуру", – добавил второй.

Смотрите на видео также:

Теги:
Смешные видео, Видео с животными, домашние животные


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