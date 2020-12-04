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Парень решил разыграть своего пса, надев костюм дракона – смешное видео

Парень решил разыграть своего пса, надев костюм дракона – смешное видео

photo: @_frankie_forbes / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (542)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/04/250251797.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201204/250251769/Paren-reshil-razygrat-svoego-psa-nadev-kostyum-drakona--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Питомец напомнил героев мультфильмов, которые от страха несколько секунд бегут на месте.

 

На кадрах видно, как немецкая овчарка спит на полу кухни, а ее морда направлена в сторону коридора. Именно оттуда через несколько секунд появляется хозяин питомца в костюме дракона. От испуга пес пытался встать и побежать одновременно, отчего убегал на месте, как это делают герои мультфильмов. Немного придя в себя, питомец все же развернулся и уже начал смело лаять на незваного гостя.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (542)
Теги:
забавные случаи, Смешные видео, Видео с животными, Собака


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