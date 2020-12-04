Парень решил разыграть своего пса, надев костюм дракона – смешное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Питомец напомнил героев мультфильмов, которые от страха несколько секунд бегут на месте.

На кадрах видно, как немецкая овчарка спит на полу кухни, а ее морда направлена в сторону коридора. Именно оттуда через несколько секунд появляется хозяин питомца в костюме дракона. От испуга пес пытался встать и побежать одновременно, отчего убегал на месте, как это делают герои мультфильмов. Немного придя в себя, питомец все же развернулся и уже начал смело лаять на незваного гостя.

Смотрите на видео также: