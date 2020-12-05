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Девушка залпом выпила ликер из бутылки на глазах у деда, и его реакция бесценна – видео

Девушка залпом выпила ликер из бутылки на глазах у деда, и его реакция бесценна – видео

photo: World Wide Wеb / Youtube
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201205/250254391/Devushka-zalpom-vypila-liker-iz-butylki-na-glazakh-u-deda-i-ego-reaktsiya-bestsenna--video.html

Кажется, внутри дедушки перевернулся весь мир, и от свой внучки он таких сюрпризов никак не ожидал

Удивленные глаза, неловкая улыбка и вопросительный взгляд в сторону внучки выглядят потрясающе.

На кадрах видно, как на кухне стоят молодая девушка и ее бабушка с дедушкой. Внучка держит в руках наполовину полную бутылку ликера, и залпом пьет его из горлышка и глазом не моргнув.

Бурю эмоций деда после этого трудно описать словами. Удивленные глаза, неловкая улыбка, вопросительный взгляд в сторону внучки, а затем и супруги – бесценны. Кажется, внутри дедушки перевернулся весь мир, а о своей внучке он узнал много нового. А может, он просто завидует?

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