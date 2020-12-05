Когда закончились аргументы: пес не смог перелаять собаку и вышел из себя – забавное видео

Видимо, вечно лающие сородичи потрепали все нервы этому бедолаге, поэтому остался только один выход. Кричать.
На кадрах видно, как маленький пес стоит посреди комнаты. На фоне слышен громкий лай другой собаки. Но главный герой этого видео делает нечто намного интереснее – он просто кричит. Даже не кричит, а орет. Протяжно, нервно, словно весь мир ему уже долгое время надоедает, и пришло время выговориться.
"Сначала я подумала, это кричите вы, а не собака", – написала в комментариях девушка.
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