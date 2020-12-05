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Когда закончились аргументы: собака не смогла перелаять пса и вышла из себя – видео

Когда закончились аргументы: пес не смог перелаять собаку и вышел из себя – забавное видео

photo: @taylor_utecht / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (542)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/05/250255133.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201205/250255165/Kogda-zakonchilis-argumenty-pes-ne-smog-perelayat-sobaku-i-vyshel-iz-sebya--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Видимо, вечно лающие сородичи потрепали все нервы этому бедолаге, поэтому остался только один выход. Кричать.

 

На кадрах видно, как маленький пес стоит посреди комнаты. На фоне слышен громкий лай другой собаки. Но главный герой этого видео делает нечто намного интереснее – он просто кричит. Даже не кричит, а орет. Протяжно, нервно, словно весь мир ему уже долгое время надоедает, и пришло время выговориться.

"Сначала я подумала, это кричите вы, а не собака", – написала в комментариях девушка.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (542)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео, домашние животные, Собака


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