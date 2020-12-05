Когда закончились аргументы: пес не смог перелаять собаку и вышел из себя – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Видимо, вечно лающие сородичи потрепали все нервы этому бедолаге, поэтому остался только один выход. Кричать.

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На кадрах видно, как маленький пес стоит посреди комнаты. На фоне слышен громкий лай другой собаки. Но главный герой этого видео делает нечто намного интереснее – он просто кричит. Даже не кричит, а орет. Протяжно, нервно, словно весь мир ему уже долгое время надоедает, и пришло время выговориться.

"Сначала я подумала, это кричите вы, а не собака", – написала в комментариях девушка.

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