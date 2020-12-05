Полный обиды взгляд хаски на гладящую другую собаку хозяйку умилил всех – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В глазах питомца видна такая вселенская боль, будто это предательство он не сможет простить никогда.

На кадрах видно, как девушка лежит на диване вместе с собакой, разместившейся на ее груди. Питомец наслаждается ласками хозяйки, ее жизнь удалась. Что еще нужно для счастья? Затем хозяйка переводит камеру чуть выше и в кадре появляется хаски, сидящий в дальнем углу дивана. Он скрутился в обиженную позу с поникшей головой и смотрит на происходящее лишь одним глазом. Но даже в нем отчетливо видна обида и боль от такой несправедливости

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