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Хаски

Полный обиды взгляд хаски на гладящую другую собаку хозяйку умилил всех – видео

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (543)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201205/250255726/Polnyy-obidy-vzglyad-khaski-na-gladyaschuyu-druguyu-sobaku-khozyayku-umilil-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В глазах питомца видна такая вселенская боль, будто это предательство он не сможет простить никогда.

 

На кадрах видно, как девушка лежит на диване вместе с собакой, разместившейся на ее груди. Питомец наслаждается ласками хозяйки, ее жизнь удалась. Что еще нужно для счастья? Затем хозяйка переводит камеру чуть выше и в кадре появляется хаски, сидящий в дальнем углу дивана. Он скрутился в обиженную позу с поникшей головой и смотрит на происходящее лишь одним глазом. Но даже в нем отчетливо видна обида и боль от такой несправедливости

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (543)
Теги:
домашние животные, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео, забавные случаи, собаки


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