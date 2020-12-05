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Рыжий кот

"Срочно впусти меня": знакомство кота со снегом на улице совсем не задалось – видео

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (544)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/06/249632800.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201205/250256525/Srochno-vpusti-menya-znakomstvo-kota-so-snegom-na-ulitse-sovsem-ne-zadalos--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

К счастью для него, на выходе из дома хотя бы не было гигантского бездонного сугроба.

 

На кадрах видно, как кот стоит по ту сторону стеклянной двери, со стороны улицы, на которой идет снег. Крыльцо дома тоже немного замело, поэтому никакого комфорта снаружи дома нет. Вот пушистый и стал судорожно проситься обратно, стуча по стеклу. Когда мужчина его все же впустил, тот со всех лап побежал внутрь, подальше от холода.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (544)
Теги:
домашние животные, Смешные видео, Видео с животными, кошки, Вирусные видео


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