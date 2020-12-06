Собака заулыбалась, когда поняла, что ее забирают из приюта – умилительное видео

Домашние питомцы – главные герои милых и забавных видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Маленький щенок не смог сдержать эмоций, когда увидел в приюте своего спасителя, готового его забрать.

Кличка этой красивой малышки – Майли. Ей было всего несколько месяцев, когда она попала в приют. На кадрах видно, как она мило улыбается, поднимая голову и глядя на людей вокруг. Даже если малышка делает это непроизвольно, выглядит она очаровательно.

"Если это не скрасит ваш день, то я не знаю, что сможет", – подписала видео ее автор. Как она рассказала в комментариях, Майли забрали добрые люди и малышка не перестает улыбаться даже теперь.

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