11:33 07 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0304
  • 100 RUB4.4551
  • USD3.3115
Поиск
Мужская стрижка

Малыш впервые увидел папу с новой прической – его бесценная реакция на видео

© CC0 / Pixabay
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201207/250266860/Malysh-vpervye-uvidel-papu-s-novoy-pricheskoy--ego-bestsennaya-reaktsiya-na-video.html

Маленькие дети – главные герои большинства забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Мимика малыша, его движения и жесты показали весь спектр эмоций – таких ужасных изменений он не ожидал.

Это забавное видео было снято семьей, проживающей в Нью-Йорке (США). Как рассказала мама ребенка, у ее супруга раньше был афроамериканский вариант ирокеза (Mohawk afro), и он решил сделать себе самую обычную прическу.

На кадрах видно, как мужчина заходит в комнату и подходит к малышу сзади. Когда он здоровается, ребенок оборачивается, несколько секунд смотрит на "нового" папу, отворачивается и начинает плакать. Вместе с тем малыш хватается рукой за лоб, снова смотрит на отца, попутно продолжая плакать, и еще раз отворачивается. И так несколько раз.

Смотрите на видео также:

Теги:
дети и родители, Дети, Смешные видео, Вирусные видео


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках
Как Кутаиси переживает кризис и эпидемию коронавируса - фото
Огни на елке зажгли в Вифлееме
Праздничные огни на елке зажгли в Вифлееме - видео
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться