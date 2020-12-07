Малыш впервые увидел папу с новой прической – его бесценная реакция на видео

Это забавное видео было снято семьей, проживающей в Нью-Йорке (США). Как рассказала мама ребенка, у ее супруга раньше был афроамериканский вариант ирокеза (Mohawk afro), и он решил сделать себе самую обычную прическу.
На кадрах видно, как мужчина заходит в комнату и подходит к малышу сзади. Когда он здоровается, ребенок оборачивается, несколько секунд смотрит на "нового" папу, отворачивается и начинает плакать. Вместе с тем малыш хватается рукой за лоб, снова смотрит на отца, попутно продолжая плакать, и еще раз отворачивается. И так несколько раз.
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