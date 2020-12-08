Сотрудница зоопарка забыла швабру в вольере шимпанзе, его действия удивили всех – видео

Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Этот интересный случай произошел в зоопарке Таллинна. Сотрудница эстонского зоопарка забыла швабру в вольере шимпанзе, а вернувшись, увидела интересное зрелище: обезьяна взяла ее в руки и начала прибираться. Затем, намочив швабру мыльной водой, она приступила к мытью окон.

Видео стало популярным на зарубежном портале Reddit, став одним из самых просматриваемых постов за сутки.

"Если хочешь что-то сделать правильно, сделай это сам", – прокомментировал видео один из пользователей.

Другие пользователи выразили сожаление, что обезьян сажают в неволю, так как это мешает им нормально эволюционировать и развиваться, хотя они невероятно умные и обучаемые.

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