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Шимпанзе

Сотрудница зоопарка забыла швабру в вольере шимпанзе, его действия удивили всех – видео

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201208/250276119/Sotrudnitsa-zooparka-zabyla-shvabru-v-volere-shimpanze-ego-deystviya-udivili-vsekh--video.html

Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Этот интересный случай произошел в зоопарке Таллинна. Сотрудница эстонского зоопарка забыла швабру в вольере шимпанзе, а вернувшись, увидела интересное зрелище: обезьяна взяла ее в руки и начала прибираться. Затем, намочив швабру мыльной водой, она приступила к мытью окон.

Kui talitaja jätab harja aedikusse...Опубликовано Tallinna Loomaaed / Tallinn Zoo Понедельник, 30 ноября 2020 г.

Видео стало популярным на зарубежном портале Reddit, став одним из самых просматриваемых постов за сутки.

"Если хочешь что-то сделать правильно, сделай это сам", – прокомментировал видео один из пользователей.

Другие пользователи выразили сожаление, что обезьян сажают в неволю, так как это мешает им нормально эволюционировать и развиваться, хотя они невероятно умные и обучаемые.

Смотрите на видео также:

Теги:
Таллин, Эстония, Вирусные видео, Видео с животными


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