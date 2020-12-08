Пилот вертолета с воздуха помог дворнику с уборкой листьев и покорил Сеть – видео

Эти кадры показывают, как важно всегда оставаться человеком. Если есть желание помочь, отговорок быть не может

Эти кадры показывают, как важно всегда оставаться человеком. Если есть желание помочь, отговорок быть не может.

На кадрах, снятых на регистратор, видно, как вертолет пролетает над открытой местностью, где можно увидеть женщину, убирающую листья с дороги. Недолго думая, пилот решает немного облегчить жизнь дворнику и разворачивается. Через секунду показаны уже другие кадры: вертолет пролетает ровно над дорогой, но достаточно низко, чтобы аккуратно сдувать листья вперед, собирая их в одну кучу. В конце женщина поднимает голову и жестом благодарит добряка.

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