Россиянка показала способности своей невероятно умной дворняжки и покорила Сеть – видео

Девушка утерла нос всем, кто говорил, что со своей дворняжкой она не добьется успеха в Интернете.
Эту милую дворняжку, которая чем-то похожа на собак пород бордер-колли, зовут Ася. Только на этих кадрах питомец выполнил около 20 команд своей хозяйки. По словам девушки, знает ее собака больше 70 команд.
На аккаунт Аси в TikTok подписано уже более 3,4 млн человек со всего мира. А видео с питомцем стабильно набирают несколько сотен тысяч просмотров – и это минимум. Миллионы просмотров для питомца – обычное дело.
Пользователи Сети в комментариях к видео с Асей постоянно шутят, что собака умнее их самих, их одноклассников, начальника и так далее. И действительно, смышленость Аси вызывает восторг!
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