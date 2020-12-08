Россиянка показала способности своей невероятно умной дворняжки и покорила Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Девушка утерла нос всем, кто говорил, что со своей дворняжкой она не добьется успеха в Интернете.

Эту милую дворняжку, которая чем-то похожа на собак пород бордер-колли, зовут Ася. Только на этих кадрах питомец выполнил около 20 команд своей хозяйки. По словам девушки, знает ее собака больше 70 команд.

На аккаунт Аси в TikTok подписано уже более 3,4 млн человек со всего мира. А видео с питомцем стабильно набирают несколько сотен тысяч просмотров – и это минимум. Миллионы просмотров для питомца – обычное дело.

Пользователи Сети в комментариях к видео с Асей постоянно шутят, что собака умнее их самих, их одноклассников, начальника и так далее. И действительно, смышленость Аси вызывает восторг!

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