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Россиянка и ее невероятно умная дворняжка стали звездой Сети – видео

Россиянка показала способности своей невероятно умной дворняжки и покорила Сеть – видео

photo: @iam_asiia_ / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (546)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/08/250281513.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201208/250281555/Rossiyanka-pokazala-sposobnosti-svoey-neveroyatno-umnoy-dvornyazhki-i-pokorila-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Девушка утерла нос всем, кто говорил, что со своей дворняжкой она не добьется успеха в Интернете.

 

 

Эту милую дворняжку, которая чем-то похожа на собак пород бордер-колли, зовут Ася. Только на этих кадрах питомец выполнил около 20 команд своей хозяйки. По словам девушки, знает ее собака больше 70 команд.

На аккаунт Аси в TikTok подписано уже более 3,4 млн человек со всего мира. А видео с питомцем стабильно набирают несколько сотен тысяч просмотров – и это минимум. Миллионы просмотров для питомца – обычное дело.

Пользователи Сети в комментариях к видео с Асей постоянно шутят, что собака умнее их самих, их одноклассников, начальника и так далее. И действительно, смышленость Аси вызывает восторг!

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (546)
Теги:
домашние животные, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными


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