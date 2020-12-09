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Ожесточенную схватку лося и волка посреди озера сняли на видео

Ожесточенная схватка лося и волка посреди глубокого озера попала на видео

photo: Dan Nystedt / Youtube
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201209/250274525/Ozhestochennaya-skhvatka-losya-i-volka-posredi-glubokogo-ozera-popala-na-video.html

Животные – главные герои многих интересных и захватывающих видео в Интернете, которые становятся популярными по всему миру

Благодаря глубокой воде у большого лося было преимущество, однако волк, несмотря ни на что, бился до последнего.

Эти невероятные кадры были сняты у озера в Северном Онтарио (Канада) мужчиной, который с помощью дрона решил просто запечатлеть красивые виды. Однако в ходе полета он заметил нечто интереснее.

На кадрах видно, как у берега озера, в воде, стоит лось. Через какое-то время из-за деревьев появляется волк и стремительно несется на животное. Однако волку слишком трудно напасть – лось выше ростом и спокойно стоит на дне озера, в то время как хищнику приходится плыть.

Жертва, конечно, этим пользуется и заманивает волка глубже в воду, где жестоко бьет его копытами. Однако хищник не сдается и вцепляется в переднюю ногу лося. Спустя несколько минут боя лось решает отбежать от волка и уходит по воде вдоль берега, заставляя агрессора сдаться.

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Теги:
Видео с животными, Вирусные видео


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