Ожесточенная схватка лося и волка посреди глубокого озера попала на видео

Животные – главные герои многих интересных и захватывающих видео в Интернете, которые становятся популярными по всему миру

Благодаря глубокой воде у большого лося было преимущество, однако волк, несмотря ни на что, бился до последнего.

Эти невероятные кадры были сняты у озера в Северном Онтарио (Канада) мужчиной, который с помощью дрона решил просто запечатлеть красивые виды. Однако в ходе полета он заметил нечто интереснее.

На кадрах видно, как у берега озера, в воде, стоит лось. Через какое-то время из-за деревьев появляется волк и стремительно несется на животное. Однако волку слишком трудно напасть – лось выше ростом и спокойно стоит на дне озера, в то время как хищнику приходится плыть.

Жертва, конечно, этим пользуется и заманивает волка глубже в воду, где жестоко бьет его копытами. Однако хищник не сдается и вцепляется в переднюю ногу лося. Спустя несколько минут боя лось решает отбежать от волка и уходит по воде вдоль берега, заставляя агрессора сдаться.

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