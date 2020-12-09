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Кошка осторожно идет по снегу в одном из тбилисских двориков в старом городе

Кот впервые в жизни вышел прогуляться на снегу и растерялся – смешное видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (548)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201209/250289073/Kot-vpervye-v-zhizni-vyshel-progulyatsya-na-snegu-i-rasteryalsya--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Что случилось с землей, пока он все эти месяцы сидел дома?! Как теперь по ней ходить?

На кадрах видно, как коту открывают стеклянную дверь на задний двор дома, который покрыт неглубоким снегом. Пушистый шагает по деревянному крылечку, а затем ступает лапой на снег. От неожиданных ощущений он растопыривает лапы в разные стороны и быстрыми шагами движется вперед. После этого он уже боится даже сделать лишний шаг куда-либо, потому что не понимает, что это такое происходит с землей.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (548)
Теги:
домашние животные, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


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