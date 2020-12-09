Кот впервые в жизни вышел прогуляться на снегу и растерялся – смешное видео

Что случилось с землей, пока он все эти месяцы сидел дома?! Как теперь по ней ходить?

На кадрах видно, как коту открывают стеклянную дверь на задний двор дома, который покрыт неглубоким снегом. Пушистый шагает по деревянному крылечку, а затем ступает лапой на снег. От неожиданных ощущений он растопыривает лапы в разные стороны и быстрыми шагами движется вперед. После этого он уже боится даже сделать лишний шаг куда-либо, потому что не понимает, что это такое происходит с землей.

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