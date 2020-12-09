Кот впервые в жизни вышел прогуляться на снегу и растерялся – смешное видео

Что случилось с землей, пока он все эти месяцы сидел дома?! Как теперь по ней ходить?
"OUCH CH'EST FROID TOUCHA!" 🤪 pic.twitter.com/jLPslUFsc1— Fetavie (Mais felabien) 😏😷 (@fetavie) December 4, 2020
На кадрах видно, как коту открывают стеклянную дверь на задний двор дома, который покрыт неглубоким снегом. Пушистый шагает по деревянному крылечку, а затем ступает лапой на снег. От неожиданных ощущений он растопыривает лапы в разные стороны и быстрыми шагами движется вперед. После этого он уже боится даже сделать лишний шаг куда-либо, потому что не понимает, что это такое происходит с землей.
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