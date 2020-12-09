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Британская короткошерстная кошка

Вредный кот решил напугать хозяина со спины, но что-то пошло не так – смешное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (548)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201209/250290590/Vrednyy-kot-reshil-napugat-khozyaina-so-spiny-no-chto-to-poshlo-ne-tak--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Коварный план кота пошел буквально ему под хвост – математические расчеты оказались неверны.

 

На кадрах видно, как мужчина сидит за столом и работает. Перед ним лежит ноутбук, вокруг которого куча листов бумаги. Сзади мужчины диван, около которого стоит некая огромная коробка. Именно к ней и направляется черный кот, чтобы прыгнуть с нее на стол к хозяину. Вот только весь план буквально идет коту под хвост, потому что приземляется пушистый на листы бумаги, из-за чего скользит вместе с ними по столу и красиво падает со стола.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (548)
Теги:
домашние животные, кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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