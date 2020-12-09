Вредный кот решил напугать хозяина со спины, но что-то пошло не так – смешное видео

Коварный план кота пошел буквально ему под хвост – математические расчеты оказались неверны.

На кадрах видно, как мужчина сидит за столом и работает. Перед ним лежит ноутбук, вокруг которого куча листов бумаги. Сзади мужчины диван, около которого стоит некая огромная коробка. Именно к ней и направляется черный кот, чтобы прыгнуть с нее на стол к хозяину. Вот только весь план буквально идет коту под хвост, потому что приземляется пушистый на листы бумаги, из-за чего скользит вместе с ними по столу и красиво падает со стола.

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