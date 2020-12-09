Малыш что-то задумал у новогодней елки и обернулся с пугающей улыбкой на лице – видео

Этот малыш словно уже знает, что нас ждет в 2021 году, и от его выражения лица становится не по себе.

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На кадрах видно, как ребенок стоит у новогодней елки в углу комнаты спиной к своей маме. Она его несколько раз зовет по имени – Кейсон. Оборачивается малыш с такой дьявольской улыбкой на лице, что становится даже не по себе. Затем он снова поворачивается спиной, а после еще раз оборачивается с такой же пугающей улыбкой. Лежащий рядом с ним ребенок даже вызывает некие подозрения – может Кейсон уже натворил дел?

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