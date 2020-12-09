Кондитер из США прославился на весь мир благодаря тортам, похожим на разные вещи – видео

Если бы торты не разрезались на видео ножом, понять, что вещи ненастоящие, было бы невозможно.
Baker cuts Incredibly Realistic CakesОпубликовано 9GAG Суббота, 5 декабря 2020 г.
Зовут этого удивительного кондитера Люк, а на его Instagram подписано больше полумиллиона человек. Все они – фанаты его потрясающих сладких работ. Торты мужчины могут похожи на все, начиная от сумки и кроссовок и заканчивая разной пищей и техникой. В этом видео вы можете увидеть подборку из торта, похожего на клубнику, обувь, кусок мяса, бревно, пачку чипсов, лимон, чайник и многое другое.
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