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Кондитер из США прославился в Сети благодаря тортам, похожим на обыденные вещи – видео

Кондитер из США прославился на весь мир благодаря тортам, похожим на разные вещи – видео

photo: @lukevincentini / Instagram
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201209/250294016/Konditer-iz-SShA-proslavilsya-na-ves-mir-blagodarya-tortam-pokhozhim-na-raznye-veschi--video.html

Это даже не торты, а настоящие произведения искусства, которые и разрезать жалко, а уж тем более съедать

Если бы торты не разрезались на видео ножом, понять, что вещи ненастоящие, было бы невозможно.

Baker cuts Incredibly Realistic CakesОпубликовано 9GAG Суббота, 5 декабря 2020 г.

 

Зовут этого удивительного кондитера Люк, а на его Instagram подписано больше полумиллиона человек. Все они – фанаты его потрясающих сладких работ. Торты мужчины могут похожи на все, начиная от сумки и кроссовок и заканчивая разной пищей и техникой. В этом видео вы можете увидеть подборку из торта, похожего на клубнику, обувь, кусок мяса, бревно, пачку чипсов, лимон, чайник и многое другое.

Смотрите на видео также:



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