Повелитель спокойствия: медитирующий посреди дерущихся кошек буддист покорил Сеть – видео

Такому спокойствию и контролю над собой позавидует любой обычный человек, живущий в городе.
Опубликовано Naratip Boobpathong Воскресенье, 18 октября 2020 г.
На кадрах видно, как буддист сидит на полу и медитирует, а вокруг него резвятся несколько молодых кошек. Они парами дерутся друг с другом, попутно залезая на монаха, бегают вокруг него и прыгают через него. Но мужчина непоколебим. От важного дела его не может отвлечь ничто.
"Если б это был тест на то, чтобы стать монахом, я бы заваливал его каждый раз", – написал в комментариях один из пользователей.
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