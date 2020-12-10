Повелитель спокойствия: медитирующий посреди дерущихся кошек буддист покорил Сеть – видео

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Такому спокойствию и контролю над собой позавидует любой обычный человек, живущий в городе.

Опубликовано Naratip Boobpathong Воскресенье, 18 октября 2020 г.

На кадрах видно, как буддист сидит на полу и медитирует, а вокруг него резвятся несколько молодых кошек. Они парами дерутся друг с другом, попутно залезая на монаха, бегают вокруг него и прыгают через него. Но мужчина непоколебим. От важного дела его не может отвлечь ничто.

"Если б это был тест на то, чтобы стать монахом, я бы заваливал его каждый раз", – написал в комментариях один из пользователей.

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