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Кошка породы британская

"Домо-о-о-ой": кот после ветеринара по-человечески умоляет хозяев поехать домой – видео

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (550)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201210/250299949/Domo-o-o-oy-kot-posle-veterinara-po-chelovecheski-umolyaet-khozyaev-poekhat-domoy--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца сотен тысяч людей

Причем делает он это так жалобно и мило, что во второй раз отвозить его к врачу даже не захочется.

 

На кадрах видно, как кот лежит на заднем сиденье автомобиля, укутанный в одеялко так, что из него торчит только голова. Поначалу он издает не очень понятные звуки, так как мужчина все время его перебивает. Когда наступает тишина, пушистый наконец может сказать то, что он хотел: "Домо-о-о-ой".

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (550)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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