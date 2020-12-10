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Бить или любить: кошка не смогла определиться с чувствами к хозяйке – забавное видео

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (551)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201210/250303033/Bit-ili-lyubit-koshka-ne-smogla-opredelitsya-s-chuvstvami-k-khozyayke--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

По словам девушки, ее мама больше предпочитает собак, нежели кошек. Судя по всему, не зря.

 

На кадрах видно, как женщина сидит на диване, а за ее головой, на спинке, разместилась белая кошка. Надпись на видео же гласит: "Моя мама больше по собакам, если честно". Сначала ничего не предвещает беды, кошка мило трется о волосы женщины, словно выражая любовь. Но стоит ей обернуться и посмотреть на пушистую, как та мощно бьет ей лапой по лбу. Несколько раз.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (551)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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