Бить или любить: кошка не смогла определиться с чувствами к хозяйке – забавное видео

По словам девушки, ее мама больше предпочитает собак, нежели кошек. Судя по всему, не зря.
На кадрах видно, как женщина сидит на диване, а за ее головой, на спинке, разместилась белая кошка. Надпись на видео же гласит: "Моя мама больше по собакам, если честно". Сначала ничего не предвещает беды, кошка мило трется о волосы женщины, словно выражая любовь. Но стоит ей обернуться и посмотреть на пушистую, как та мощно бьет ей лапой по лбу. Несколько раз.
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