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Любвеобильный кот пробил собаку на эмоции и покорил Сеть – видео

Любвеобильный кот пробил собаку на эмоции и покорил Сеть – видео

photo: World Wide Wеb / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (552)
3252880
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201211/249189028/Lyubveobilnyy-kot-probil-sobaku-na-emotsii-i-pokoril-Set--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

У милого котика получилось привлечь внимание пса лаской и их теплым взаимоотношениям можно только позавидовать.

На кадрах видно, как кот трется о морду немецкой овчарки, пытаясь ее обнять, или просто старается прикоснуться и поцеловать. Сначала пес заинтересован только своей хозяйкой, которая снимает питомцев на камеру, но пушистому все же удается переключить его внимание на себя. В результате животные очень мило ложатся вместе и прижимаются друг к другу.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (552)
Теги:
Видеокамеры, Вирусные видео, Видео с животными, кошки, Собака


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