Любвеобильный кот пробил собаку на эмоции и покорил Сеть – видео

На кадрах видно, как кот трется о морду немецкой овчарки, пытаясь ее обнять, или просто старается прикоснуться и поцеловать. Сначала пес заинтересован только своей хозяйкой, которая снимает питомцев на камеру, но пушистому все же удается переключить его внимание на себя. В результате животные очень мило ложатся вместе и прижимаются друг к другу.
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