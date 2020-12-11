Любвеобильный кот пробил собаку на эмоции и покорил Сеть – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

У милого котика получилось привлечь внимание пса лаской и их теплым взаимоотношениям можно только позавидовать.

На кадрах видно, как кот трется о морду немецкой овчарки, пытаясь ее обнять, или просто старается прикоснуться и поцеловать. Сначала пес заинтересован только своей хозяйкой, которая снимает питомцев на камеру, но пушистому все же удается переключить его внимание на себя. В результате животные очень мило ложатся вместе и прижимаются друг к другу.

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