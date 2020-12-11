"Пойдем валяться?": очень мило встречающая хозяина кошка умилила соцсети – видео

Что еще нужно для счастья по приходу домой? Ждать с нетерпением могут не только собаки!
На кадрах видно, как хозяин кошки заходит в дом и направляется к своей комнате, где в дверном проеме его уже ждет кошка. Убедившись, что человек направляется именно туда, питомец пулей залетает внутрь, запрыгивает на кровать и с наимилейшим "мяу" плюхается на кровать боком.
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