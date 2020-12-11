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"Пойдем валяться?": очень мило встречающая хозяина кошка умилила соцсети – видео

© CC BY 2.0 / Flickr / Tom Thai / Classic Tabby Scottish Fold
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (553)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201211/250311529/Poydem-valyatsya-ochen-milo-vstrechayuschaya-khozyaina-koshka-umilila-sotsseti--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Что еще нужно для счастья по приходу домой? Ждать с нетерпением могут не только собаки!

 

На кадрах видно, как хозяин кошки заходит в дом и направляется к своей комнате, где в дверном проеме его уже ждет кошка. Убедившись, что человек направляется именно туда, питомец пулей залетает внутрь, запрыгивает на кровать и с наимилейшим "мяу" плюхается на кровать боком.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (553)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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