Поесть, попить или почесаться: неопределившийся котенок умилил Сеть – видео

Выбор был настолько трудным, что в итоге у пушистого не получилось сделать ничего.
На кадрах видно, как крохотный котенок лежит перед двумя мисками – с кормом и водой. Поглядывая наверх, он задирает заднюю лапу, чтобы почесаться, но сразу же задумчиво отводит голову в другую сторону. После этого он смотри на корм, но наклоняется попить воды и сразу же отползает назад, все еще поглядывая на корм. В конце концов он снова решает почесаться, но не достает.
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