Мама хотела положить малыша в кровать, но он оказался очень тяжелым – смешное видео

Это забавное видео было снято молодой мамой из США. Как утверждает женщина, ее двухлетний малыш весит почти 14 килограмм, а рост ее самой – всего 152 сантиметра.
На кадрах видно, как мама встает на цыпочки, чтобы положить ребенка в кровать через высокое ограждение, однако малыш ее перевешивает, и мама отправляется в кровать за ним. По ее словам, ребенок от такой неожиданности проснулся и удивленно уставился на нее.
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