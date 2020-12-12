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Мама хотела положить малыша в кровать, но он оказался очень тяжелым – смешное видео

Мама хотела положить малыша в кровать, но он оказался очень тяжелым – смешное видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201212/250321220/Mama-khotela-polozhit-malysha-v-krovat-no-on-okazalsya-ochen-tyazhelym--smeshnoe-video.html

Маленькие дети – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Молодая и хрупкая женщина стала матерью довольно крепкого малыша и без курьезов тут не обойтись.

Это забавное видео было снято молодой мамой из США. Как утверждает женщина, ее двухлетний малыш весит почти 14 килограмм, а рост ее самой – всего 152 сантиметра.

На кадрах видно, как мама встает на цыпочки, чтобы положить ребенка в кровать через высокое ограждение, однако малыш ее перевешивает, и мама отправляется в кровать за ним. По ее словам, ребенок от такой неожиданности проснулся и удивленно уставился на нее.

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Теги:
дети и родители, Дети, Вирусные видео, Смешные видео


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