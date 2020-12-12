Кот неудачно открыл дверь с зеркалом и столкнулся с пятью незнакомцами – смешное видео

Реакция пушистого, когда хозяин наконец закрыл дверь и все коты мигом пропали, бесценна.

На кадрах видно, как автор видео идет по коридору в свою комнату, где около шкафа сидит кот. Уже издалека слышен его яростный крик. Подойдя поближе, мужчина понимает, в чем дело – питомец открыл дверцу, на внутренней стороне которой прикреплено большое зеркало. Кроме того, зеркала есть и снаружи. В результате пушистый открыл дверь таким образом, что в зеркалах было видно пять отражений. Отбиваться от такой банды было нелегко и опасно, к счастью, на помощь пришел хозяин.

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