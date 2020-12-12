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Кот неудачно открыл дверь с зеркалом и столкнулся с пятью незнакомцами – смешное видео

Кот неудачно открыл дверь с зеркалом и столкнулся с пятью незнакомцами – смешное видео

photo: @plcloutier / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (556)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0c/250324151.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201212/250324227/Kot-neudachno-otkryl-dver-s-zerkalom-i-stolknulsya-s-pyatyu-neznakomtsami--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям ко всему миру

Реакция пушистого, когда хозяин наконец закрыл дверь и все коты мигом пропали, бесценна.

 

На кадрах видно, как автор видео идет по коридору в свою комнату, где около шкафа сидит кот. Уже издалека слышен его яростный крик. Подойдя поближе, мужчина понимает, в чем дело – питомец открыл дверцу, на внутренней стороне которой прикреплено большое зеркало. Кроме того, зеркала есть и снаружи. В результате пушистый открыл дверь таким образом, что в зеркалах было видно пять отражений. Отбиваться от такой банды было нелегко и опасно, к счастью, на помощь пришел хозяин.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (556)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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