Кот царапнул собаку в ответ на нежности – видео ее бесценной реакции

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Собака явно не ожидала такой подлости в ответ на поцелуи, и эмоции на ее мордочке – вместо тысячи слов.

На кадрах видно, как собака по кличке Нави вместе с котом лежат на кровати и играют. Нави целует своего приятеля и облизывает его, когда тот внезапно отбивается и замахивается на нее лапкой. Нави же реагирует очень забавно, чем смешит хозяйку. Собака с удивленными глазами отодвигается подальше и, поджав ушки, с опаской смотрит на кота. Ее мордочка словно говорит: "Что это вообще было? Как он мог так поступить!?"

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