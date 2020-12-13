Кот царапнул собаку в ответ на нежности – видео ее бесценной реакции

На кадрах видно, как собака по кличке Нави вместе с котом лежат на кровати и играют. Нави целует своего приятеля и облизывает его, когда тот внезапно отбивается и замахивается на нее лапкой. Нави же реагирует очень забавно, чем смешит хозяйку. Собака с удивленными глазами отодвигается подальше и, поджав ушки, с опаской смотрит на кота. Ее мордочка словно говорит: "Что это вообще было? Как он мог так поступить!?"
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