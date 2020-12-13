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Кот царапнул собаку в ответ на нежности, и ее реакция бесценна – видео

Кот царапнул собаку в ответ на нежности – видео ее бесценной реакции

photo: Kyle Dubecky / FB
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (557)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201213/249456209/Kot-tsarapnul-sobaku-v-otvet-na-nezhnosti--video-ee-bestsennoy-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Собака явно не ожидала такой подлости в ответ на поцелуи, и эмоции на ее мордочке – вместо тысячи слов.

На кадрах видно, как собака по кличке Нави вместе с котом лежат на кровати и играют. Нави целует своего приятеля и облизывает его, когда тот внезапно отбивается и замахивается на нее лапкой. Нави же реагирует очень забавно, чем смешит хозяйку. Собака с удивленными глазами отодвигается подальше и, поджав ушки, с опаской смотрит на кота. Ее мордочка словно говорит: "Что это вообще было? Как он мог так поступить!?"

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (557)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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